СК РФ возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов населения ДНР

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-11T09:35:43+03:00

Только за последнюю неделю от действий украинских военных пострадали несколько мирных жителей

Изменить размер текста: A A

Главное следственное управление СК России продолжает следить за ситуацией в Донбассе и фиксировать совершаемые украинскими военными преступления против мирных жителей.

Так, было возбуждено еще три новых уголовных дела по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

По данным следствия, 6 и 8 апреля украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры в поселках шахты "Трудовская", Старомихайловка и Зайцево, расположенным на территории Донецкой народной республики. В результате атаки пострадали трое мирных жителей, в том числе две женщины в возрасте 79 и 37 лет, а также 56-летний мужчина.

В ведомстве полагают, что действия ВСУ направлены на убийство неограниченного круга лиц из политической и идеологической ненависти.

"Руководствуясь нормами международного права и российского законодательства, следователи СК России устанавливают все обстоятельства указанных преступлений, а также должностных лиц, причастных к их совершению", - сообщается на сайте СК.

"КП" писала о том, что в феврале этого года ведомство уже возбуждало дела по ряду аналогичных преступлений, однако нарушения систематически повторяются.

ИСТОЧНИК KP.RU