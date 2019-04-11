СК РФ возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов населения ДНР
Главное следственное управление СК России продолжает следить за ситуацией в Донбассе и фиксировать совершаемые украинскими военными преступления против мирных жителей.
Так, было возбуждено еще три новых уголовных дела по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.
По данным следствия, 6 и 8 апреля украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры в поселках шахты "Трудовская", Старомихайловка и Зайцево, расположенным на территории Донецкой народной республики. В результате атаки пострадали трое мирных жителей, в том числе две женщины в возрасте 79 и 37 лет, а также 56-летний мужчина.
В ведомстве полагают, что действия ВСУ направлены на убийство неограниченного круга лиц из политической и идеологической ненависти.
"Руководствуясь нормами международного права и российского законодательства, следователи СК России устанавливают все обстоятельства указанных преступлений, а также должностных лиц, причастных к их совершению", - сообщается на сайте СК.
"КП" писала о том, что в феврале этого года ведомство уже возбуждало дела по ряду аналогичных преступлений, однако нарушения систематически повторяются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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