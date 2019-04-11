Ким Чен Ын пригрозил ответить на санкции "сокрушительным ударом"

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-11T09:51:44+03:00

Лидер КНДР уверен, что ограничительные меры лишь подтверждают правильность проводимой им политики

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по тем странам, которые пытаются оказать давление на КНДР с помощью санкций. Соответствующее заявление было сделано в минувшую среду, 10 апреля, в ходе пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении относительно того, что санкции могут поставить нас на колени", - сказал Ким Чен Ын.

По его мнению, введенные в отношении страны ограничительные меры лишь подтверждают правильность проводимой властями политики. Лидер КНДР уверен, что страна должна опираться лишь на собственные силы, это же касается и национальной экономики, передает "Ренхап".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Ким Чен Ын уже говорил о важности достижения самодостаточности. Глава государства считает, что это поможет населению в поддержании революционного духа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU