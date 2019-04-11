2019-04-11T10:17:32+03:00
Экономика

ИП решили перерегистрироваться в самозанятых

Из-за такого маневра страховые фонды могут недополучить порядка 300 миллионов рублей
Елена АКИМОВА
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Индивидуальные предприниматели стали менять статус на самозанятыхИндивидуальные предприниматели стали менять статус на самозанятыхФото: Олег ЗОЛОТО
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Индивидуальные предприниматели стали чаще перерегистрироваться в самозанятых. Сегодня последних набралось уже 64 тысячи, большинство из них – это те, кто раньше имел статус предпринимателя. Такое стремление понятно, так как получается существенная экономия на налоговых платежах.

В ФНС пока не читают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым. Тем не менее, у сложившейся практики есть свои минусы. Эксперты отмечают, что перерегистрация ударит по бюджетам страховых фондов, только на данный момент они недополучат порядка 300 млн рублей.

Скорее всего, в будущем ИП снова вернутся в свой статус, это потребуется для того, чтобы нанять работника. Самозанятость не предполагает такой функции.

Чтобы сделать данный налоговый режим еще более популярным, планируется освободить самозанятых от проверок на определенные сроки. А еще им могут разрешить участвовать в тендерах на госзакупки и предоставят программы льготного кредитования, пишет газета «Известия».

Пока статус самозанятых можно получить в четырех регионах страны: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Участвовать в программе могут те, кто зарабатывают не более 2,4 млн рублей в год. С 2020 года данную налоговую практику хотят распространить на все регионы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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