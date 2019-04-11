Грабители отобрали 1,2 млн рублей у военного пенсионера в Люберцах

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-11T10:21:26+03:00

Мужчину несколько раз ударили по голове, а потом просто забрали у него сумку

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Дерзкое ограбление было совершено в подмосковных Люберцах накануне вечером. Двое неизвестных избили военного пенсионера и отобрали у него 1,2 миллиона рублей.

По словам самого гражданина Чуйко, инцидент произошел в среду, 10 апреля, примерно в 17:30. Мужчина шел вдоль своего дома по улице 3-е Почтовое отделение, когда к нему подошли двое мужчин.

Грабители несколько раз ударили пенсионера по голове и по лицу, после чего отобрали у него сумку и скрылись. В портфеле находились документы Чуйко - паспорт и водительское удостоверение, а также крупная сумма денег в разной валюте -1 тысяча евро и 16 тысяч долларов.

Согласно данным источника "КП", ущерб составил около 1 208 000 рублей. По факту обращения организована проверка.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее без своих денег осталась также московский гинеколог-хирург. Неизвестные вскрыли квартиру врача в Щелковском районе и похитили из сейфа более 8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU