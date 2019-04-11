Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ в Японии
В японском городе Фукуока в четверг, 11 апреля, взял старт командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019. В турнире принимает участи шесть лучших команд по итогам всех турниров сезона.
Первым видом программы стали выступления танцевальных пар. В ритм-танце ожидаемо победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они набрали за свое выступление 87,31 балла. Второе место - у россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалаповой - 84,57 балла. Третьи - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью - 82,86.
В каждом виде программы командного ЧМ победителю достается 12 баллов, второе место - 11, и так дальше по нисходящей. Сегодня чуть позже пройдут выступления в короткой программе у мужчин и женщин.
Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию первого вида программы на командном ЧМ по фигурному катанию.
ИСТОЧНИК KP.RU