2019-04-11T10:27:31+03:00
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ в Японии

Фигуристы начали разыгрывать последний трофей нынешнего сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов - вторые в первом виде программы.Виктория Синицина и Никита Кацалапов - вторые в первом виде программы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В японском городе Фукуока в четверг, 11 апреля, взял старт командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019. В турнире принимает участи шесть лучших команд по итогам всех турниров сезона.

Первым видом программы стали выступления танцевальных пар. В ритм-танце ожидаемо победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они набрали за свое выступление 87,31 балла. Второе место - у россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалаповой - 84,57 балла. Третьи - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью - 82,86.

В каждом виде программы командного ЧМ победителю достается 12 баллов, второе место - 11, и так дальше по нисходящей. Сегодня чуть позже пройдут выступления в короткой программе у мужчин и женщин.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию первого вида программы на командном ЧМ по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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