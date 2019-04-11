В Японии из-за скандала ушел в отставку министр по делам Олимпиады

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-11T10:33:27+03:00

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Японский министр Ёситака Сакурада, который был ответственный за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, написал заявление об отставке. Такое решение им было принято после ряда неподобающих высказываний, которые вызвали многочисленную критику, и за которые министру пришлось публично извиниться.

«Я чувствую на себе ответственность за свои слова, - приводит ТАСС его слова. - Я подал прошение об отставке премьер-министру Синдзо Абэ». Глава правительства отставку принял.

На освободившийся пост назначен Сюнъити Судзуки, который занимал данную должность с 2017 по 2018 год.

Напомним, предметом критики, прежде всего со стороны оппозиционных партий, стали высказывания Сакурады на мероприятиях в честь депутата правящей Либерально-демократической партии Хинако Такахаси. Тогда уже бывший министр по делам Олимпиады заявил, что "госпожа Такахаси важнее, чем процесс восстановления" регионов, пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года. При этом сама Такахаси родилась в префектуре Иватэ, которая серьезно пострадала в результате трагедии.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/661211" frameborder="0"></iframe> В Японии выбрали имена талисманов летней Олимпиады 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU