Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку с занимаемой им должности. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве, в данный момент решается вопрос о формировании переходного совета.
Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг в здание государственной телерадиовещательной компании второго по величине города в стране Омдурмане зашла группа офицеров. Этот район оцеплен, усилены меры безопасности. Местных жителей без необходимости попросили не покидать дома.
Позже стало известно, что военнослужащие организовали государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест. Под стражей оказались также высокопоставленные приближенные политика.
Напомним, в середине декабря 2018 года в Судане начались массовые волнения в связи с повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также дефицитом продуктов питания. Местные жители выступили с требованиями смены политической системы, отставки действующего правительства, а также президента.
В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы
ИСТОЧНИК KP.RU