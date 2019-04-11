СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-11T11:52:39+03:00

В настоящее время решается вопрос о формировании переходного совета [видео]

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Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку с занимаемой им должности. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве, в данный момент решается вопрос о формировании переходного совета.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг в здание государственной телерадиовещательной компании второго по величине города в стране Омдурмане зашла группа офицеров. Этот район оцеплен, усилены меры безопасности. Местных жителей без необходимости попросили не покидать дома.

Позже стало известно, что военнослужащие организовали государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест. Под стражей оказались также высокопоставленные приближенные политика.

Напомним, в середине декабря 2018 года в Судане начались массовые волнения в связи с повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также дефицитом продуктов питания. Местные жители выступили с требованиями смены политической системы, отставки действующего правительства, а также президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU