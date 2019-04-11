2019-04-11T11:25:35+03:00
Выборы президента Украины 2019

С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина

Скандальные билборды активно переклеивают на территории всей Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Плакаты Порошенко начали массово переклеивать. Фото: facebook.com/grishynПлакаты Порошенко начали массово переклеивать. Фото: facebook.com/grishyn
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Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов. Соответствующие фотографии активно распространяют пользователи социальных сетей.

Так, кадры, на которых рабочие переклеивают плакаты, появились на странице экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш в Facebook и на "стене" заместителя главного редактора "РБК-Украина" Сергея Гришина. На фотографиях видно, что место, где раньше красовалось изображение Путина, теперь занято словами "21 апреля. Решающий выбор".

"Только вчера читал штук пять постов, почему важно и правильно, что расклеили борды. А теперь заклеили. Неопределенность какая-то", - прокомментировал ситуацию журналист.

В самом штабе Порошенко ранее заявили о том, что все эти плакаты призваны продемонстрировать умение Порошенко "смело смотреть в глаза" российскому лидеру, передает сайт kp.ru.

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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