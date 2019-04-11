Штаб Зеленского намерен усилить его охрану из-за видео с фурой

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-11T12:01:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Штаб кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского настаивает на усилении его охраны после недавнего агитационного выпада действующего главы государства Петра Порошенко, который также участвуют в выборах.

Сайт kp.ru писал о том, что в социальных сетях команды баллотирующегося на второй срок политика появился шокирующий ролик. Неизвестные умельцы смонтировали видео так, будто Зеленского на полном ходу сбивает фура. При этом в конце ролика появляется изображение некоего белого порошка, который, по предположению соратников шоумена, является наркотиком, и надпись: "У каждого своя дорога".

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

"Что будет завтра? Ясно одно: наша команда посоветует Владимиру усилить охрану", - говорится в сообщении, опубликованном на странице команды Зеленского в Facebook.

Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. В лидеры выбились действующий президент и шоумен. Второй тур состоится уже 21 апреля, но перед этим политики проведут дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU