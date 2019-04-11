Финал Кубка России по футболу 2018/2019 пройдет в Самаре

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-11T12:14:27+03:00

Стадион "Самара Арена" в 2018 году принимал матчи чемпионата мира по футболу, в том числе игру Уругвай - Россия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В четверг, 11 апреля, было официально названо место проведения финала Кубка России сезона 2018/2019 годов. Решающий поединок турнира пройдет в Самаре на стадионе "Самара Арена". Игра состоится 22 мая.

- Определено место проведения финального матча Олимп Кубка России сезона 2018/19. Титульный поединок состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» в Самаре, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, что в первых полуфиналах турнира 3 апреля "Урал" победил дома "Арсенал" 1:0, а "Локомотив" сыграл вничью 2:2 с "Ростовом". Ответные игры пройдут в Туле и Ростове-на-Дону 15 мая.

В прошлом сезоне, напомним, победу в финале одержала команда "Тосно" из Ленинградской области. Однако затем она прекратила свое существование.

ИСТОЧНИК KP.RU