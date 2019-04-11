Поставщиков в детские лагеря проверят дважды

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-11T12:12:16+03:00

К конкурсу будут допускать только тех, кто прошел предквалификационный отбор

Изменить размер текста: A A

Госдума ужесточила требования к поставщикам продуктов и услуг в детские оздоровительные лагеря. Теперь к конкурсу будут допускаться только те продавцы, которые прошли предквалификационный отбор. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении.

Подобный отбор поможет отсеять недобросовестные компании и гарантирует безопасный детский отдых, отметили в Госдуме. Администрации лагерей разрешается самостоятельно запрашивать стоимость у интересующих поставщиков, если они не подали заявку на участие в конкурсе. Пока же главным критерием отбора является цена, что не всегда указывает на качество.

- Нельзя во главу угла ставить экономику, за цифрами надо видеть реальных людей. Изменение правил – это есть возврат здравого смысла в то, что мы делаем с нашими детьми, - прокомментировал ФАН члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

Вопрос безопасности детских оздоровительных лагерей на особом контроле. Случай в Петрозаводске, который произошел 2 года назад, заставил власти пересмотреть свое отношение к организации отдыха. Во время спуска на каноэ в "Парк-отеле "Сямозеро" погибли 14 подростков. О том, как выбрать безопасный детский лагерь, рассказывает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU