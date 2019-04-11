Пресс-атташе: обращений от россиян с просьбой о помощи в посольство России в Судане не поступало

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-11T12:25:48+03:00

Обращений от россиян с просьбой о помощи в посольство России в Судане не поступало Фото: REUTERS

В настоящее время обстановка в суданской столице мирная и дружелюбная

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Российские граждане, находящиеся в Судане, в связи с обстановкой в восточноафриканской стране за помощью в посольство России не обращались. Об этом сообщил из Хартума пресс-атташе Владимир Томский.

"Никто нам пока не звонил, все идет в обычном режиме, - приводит ТАСС его слова. - Угрозы для иностранных граждан нет".

При этом Томский добавил, что в настоящий момент обстановка на улицах Хартума мирная и дружелюбная, все находятся в ожидании заявления армии. Всего, по словам пресс-атташе, на консульском учете в Судане состоят немного более 100 граждан Российской Федерации.

Ранее сайт kp.ru писал, что в суданские военнослужащие организовали в стране государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест. Под стражей оказались также высокопоставленные приближенные политика, в том числе начальник президентской гвардии, лидер правящей в республике партии "Национальный конгресс" и бывший министр обороны.

Позже стало известно, что президент республики Омар аль-Башир ушел в отставку, решается вопрос о формировании переходного совета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU