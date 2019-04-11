2019-04-11T13:03:28+03:00
Политика

В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций США

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, немец признал очевидный факт, о котором не все в Европе могут себе позволить открыто говорить
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций СШАВ Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заявление главы Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса о незаконности санкций США в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, является важным, поскольку политик признал очевидный факт, о котором боятся говорить в Европе. Соответствующие заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это заявление очень важное и значимое. Конечно, оно не является большим открытием», - передает RT слова Новикова.

Депутат добавил, что «совершенно очевиден» сам факт «нарушения духа нормальных международных отношений», которые несут санкции Вашингтона, как в отношении немецких компаний. Однако, по словам политика, сегодня Европейцы «не желают ссориться с США, находятся в фарватере проводимой ими политической линии», поэтому боятся говорить о таком очевидном факте.

«Тем важнее, что находятся голоса, выступающие за здравый смысл и защиту собственных интересов, против их игнорирования в угоду Вашингтону», — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики заявил, что американские санкции в отношении европейских компаний, работающих с Россией, нарушают международное право и соответственно являются незаконным. Он также признал, что европейские производители почти ничего не могут сделать против политики США, поскольку американский рынок остается важным для этих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе
В США призвали разработать стратегию противодействия так называемым тайным операциям России
Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах
Эксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменить
Египет отказался участвовать в формировании "арабского НАТО"
Роспотребнадзор напомнил правила защиты от клещей
Опрос: более половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за Зеленского
Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании
Эксперты назвали животных, которые наносят наибольший вред экологии
Пресс-атташе: обращений от россиян с просьбой о помощи в посольство России в Судане не поступало
Рогозин: планы США по высадке на Луну являются лишь "ширмой"
Финал Кубка России по футболу 2018/2019 пройдет в Самаре
Поставщиков в детские лагеря проверят дважды
Штаб Зеленского намерен усилить его охрану из-за видео с фурой
В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России уплатить взносы
Законопроект об устойчивом рунете рассмотрен Госдумой во втором чтении
Конституционный суд Южной Кореи разрешил аборты
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку
В Греции появился на свет малыш, у которого сразу трое родителей