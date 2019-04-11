В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций США
Заявление главы Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса о незаконности санкций США в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, является важным, поскольку политик признал очевидный факт, о котором боятся говорить в Европе. Соответствующие заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Это заявление очень важное и значимое. Конечно, оно не является большим открытием», - передает RT слова Новикова.
Депутат добавил, что «совершенно очевиден» сам факт «нарушения духа нормальных международных отношений», которые несут санкции Вашингтона, как в отношении немецких компаний. Однако, по словам политика, сегодня Европейцы «не желают ссориться с США, находятся в фарватере проводимой ими политической линии», поэтому боятся говорить о таком очевидном факте.
«Тем важнее, что находятся голоса, выступающие за здравый смысл и защиту собственных интересов, против их игнорирования в угоду Вашингтону», — подчеркнул он.
Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики заявил, что американские санкции в отношении европейских компаний, работающих с Россией, нарушают международное право и соответственно являются незаконным. Он также признал, что европейские производители почти ничего не могут сделать против политики США, поскольку американский рынок остается важным для этих компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU