В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций США

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-11T13:03:28+03:00

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, немец признал очевидный факт, о котором не все в Европе могут себе позволить открыто говорить

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Заявление главы Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса о незаконности санкций США в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, является важным, поскольку политик признал очевидный факт, о котором боятся говорить в Европе. Соответствующие заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это заявление очень важное и значимое. Конечно, оно не является большим открытием», - передает RT слова Новикова.

Депутат добавил, что «совершенно очевиден» сам факт «нарушения духа нормальных международных отношений», которые несут санкции Вашингтона, как в отношении немецких компаний. Однако, по словам политика, сегодня Европейцы «не желают ссориться с США, находятся в фарватере проводимой ими политической линии», поэтому боятся говорить о таком очевидном факте.

«Тем важнее, что находятся голоса, выступающие за здравый смысл и защиту собственных интересов, против их игнорирования в угоду Вашингтону», — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики заявил, что американские санкции в отношении европейских компаний, работающих с Россией, нарушают международное право и соответственно являются незаконным. Он также признал, что европейские производители почти ничего не могут сделать против политики США, поскольку американский рынок остается важным для этих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU