2019-04-11T12:52:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Опрос: более половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за Зеленского

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский опережает своего конкурента Петра Порошенко во всех возрастных группах
Марина ВЕНЦОВА
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Более половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за ЗеленскогоБолее половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за ЗеленскогоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», более 50% избирателей на Украине готовы поддержать главу партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентской гонки.

«На вопрос, за кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины, опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% - за Порошенко", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидер первого тура выборов опережает действующего президента страны Петра Порошенко во всех возрастных категориях. По данным опроса, он является фаворитом у жителей восточных, южных и центральных регионов страны. На Западе Украины позиции обоих кандидатов практически равны.

Также результаты опроса показали, что почти 40% украинцев уверены, что во втором туре выборов президента Украины будут значительные фальсификации.

На Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента. В лидеры выбились кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Именно они поборются за высший руководящий пост во втором туре президентской гонки, который пройдет 21 апреля.

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах.Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал военных героями и пообещал, что сделает всё, чтобы вернуть пленных

ИСТОЧНИК KP.RU

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