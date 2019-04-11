Роспотребнадзор напомнил правила защиты от клещей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-11T12:56:49+03:00

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На улице потеплело и вместе с приятной погодой пришла одна неприятность – проснулись клещи и стали нападать на россиян. По всей стране уже зафиксированы десятки случаев укусов кровососущими. Основная опасность заключается в том, что клещи могут быть разносчикам энцефалита, что приводит к тяжелому заболеванию у человека. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать ряд правил, напомнили в Роспотребнадзоре.

Во-первых, отправляясь на природу нужно надевать закрытую одежду, чтобы не позволить клещам добраться до кожи. Брюки стоит заправить в носки, а шею закрыть легким шарфом. Одежда должна быть с длинным рукавом и плотно прилегать к телу. Обязательно надо позаботиться о головном уборе, ведь клещи не против затеряться в волосах человека.

Во-вторых, нужно помнить про специальные средства от кровососущих и обрабатывать ими открытые участки кожи. Кроме того, не стоит отказываться от профилактических прививок против клещевого энцефалита.

Если не удалось уберечься от укуса, то нельзя намазывать клеща маслом. Бытует мнение, что это заставит кровососущее самостоятельно отцепиться от жертвы, но на самом деле только усугубит ситуацию. Клещ может выплюнуть все кровь обратно в ранку и произойдет заражение.

Обидчика нужно осторожно отцепить с помощью пинцета и сдать на анализ, чтобы удостовериться в его безопасности, сообщает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU