2019-04-11T13:03:33+03:00
Политика

Египет отказался участвовать в формировании "арабского НАТО"

В Каире опасаются, что такой шаг спровоцирует рост напряженности в отношениях с Ираном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО"Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Египет отказался участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса MESA, известного как "арабское НАТО". В Каире посчитали, что такой шаг может негативного сказаться на отношениях с Ираном.

Еще одной причиной для невступления в альянс стала также неопределенность относительно того, останется ли Дональд Трамп президентом США и после выборов 2020 года. Если на эту должность будет избран кто-то другой, то существование нового военно-политического блока окажется под угрозой.

Согласно данным сайта телеканала "Звезда", власти Египта уже уведомили Вашингтон о своем решении. Другие потенциальные члены "арабского НАТО" также поставлены в известность.

Сайт kp.ru писал о том, что впервые конкретно оформленная идея о создании MESA прозвучала еще в 2017 году. По замыслу США, в альянс должны вступить Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, а также Египет, Иордания и ряд других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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