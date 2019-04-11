2019-04-11T13:47:07+03:00
Экономика

Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских

В регионах зарплаты растут быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
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Эксперты утверждают, что ситуация с зарплатами в России стабильна.Эксперты утверждают, что ситуация с зарплатами в России стабильна.Фото: Анастасия Осипова
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Российская компания HeadHunter представила традиционное исследование динамики заработных плат по регионам и отраслям в первом квартале этого года. Согласно результатам анализа, средняя зарплата по Москве в первом квартале составила 85 409 рублей, в Санкт-Петербурге - 65 802 рублей, на третьем месте - Дальневосточный регион со средней зарплатой в размере 62 204 рубля.

Динамика совокупного дохода в зависимости от уровня позиции.

Динамика совокупного дохода в зависимости от уровня позиции.

Исследование показало, что в регионах зарплаты растут активнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Лидерами роста совокупного дохода стали: Южный ФО (8,9%), Северо-Западный ФО (6,8%), Сибирский ФО (4,5%) и Уральский ФО (4,5%). В то же время антилидером по итогам первого квартала стал Дальневосточный округ (-0,3%), в котором в 2018 году наблюдался активный рост зарплат, но сейчас он остановился.

Динамика совокупного дохода, федеральные округи

Динамика совокупного дохода, федеральные округи

Рост зарплат в Москве и Санкт-Петербурге составил 3,6% и 3,5%, соответственно. Темпы роста зарплат в Москве и Санкт-Петербурге начали отставать от регионов во втором квартале прошлого года.

Больше всего в первом квартале этого года росли зарплаты в отраслях логистики (5,3%), финансов (4,7%), электроники (4,5%) и ИТ (4,1%). Лидерами зарплатного рейтинга стали отрасли ИТ, телекома, строительства, логистики и услуг B2B.

Динамика совокупного дохода, федеральные округи.

Динамика совокупного дохода, федеральные округи.

В иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских: для должностей уровня "Ведущий специалист" - на 24%, для "Специалиста" - 23%, для "Начального уровня" - 18%.

Разница в зарплатах в иностранных и российских компаниях.

Разница в зарплатах в иностранных и российских компаниях.

В целом исследование показало, что ситуация с зарплатами на рынке труда России достаточно стабильна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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