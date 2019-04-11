2019-04-11T13:24:44+03:00
Наука

Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах

Этот вид проживал в период между 50 и 67 тысячами лет назад
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Археологи в ходе раскопок обнаружили новый вид людейАрхеологи в ходе раскопок обнаружили новый вид людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, который решено было назвать homo luzonensis.

Отмечается, что обнаруженный тип человека проживал в этой местности в период между 50 и 67 тысячами лет назад. Предполагается, что эти древние люди было весьма миниатюрными. Такие сведения ученым стали известны благодаря анализу найденных шести окаменелых костей пальцев верхних и нижних конечностей, а также найденных зубов.

«Большая часть археологов Юго-Восточной Азии ведут раскопки в пещерах на глубине до двух метров и останавливаются», — цитирует куратора проекта Арманда Михареса «Федеральное агентство новостей».

Однако эксперт добавил, что в 2004 году ученые обнаружили в этой части мира представителя Homo floresiensis — маленького гоминина, также известного как «хоббит». А с 2007 года Михарес и его команда стали регулярно проводить раскопки в регионе и систематически делать находки, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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