Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах
На филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, который решено было назвать homo luzonensis.
Отмечается, что обнаруженный тип человека проживал в этой местности в период между 50 и 67 тысячами лет назад. Предполагается, что эти древние люди было весьма миниатюрными. Такие сведения ученым стали известны благодаря анализу найденных шести окаменелых костей пальцев верхних и нижних конечностей, а также найденных зубов.
«Большая часть археологов Юго-Восточной Азии ведут раскопки в пещерах на глубине до двух метров и останавливаются», — цитирует куратора проекта Арманда Михареса «Федеральное агентство новостей».
Однако эксперт добавил, что в 2004 году ученые обнаружили в этой части мира представителя Homo floresiensis — маленького гоминина, также известного как «хоббит». А с 2007 года Михарес и его команда стали регулярно проводить раскопки в регионе и систематически делать находки, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU