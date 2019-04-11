2019-04-11T13:26:27+03:00
Политика

В США призвали разработать стратегию противодействия так называемым тайным операциям России

По мнению эксперта, Вашингтон искусственно разжигает русофобию
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
США искусственно разжигают русофобиюСША искусственно разжигают русофобиюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Член палаты представителей США от Республиканской партии Уилл Херд заявил, что Вашингтон должен приступить к работе над созданием стратегии противодействия «тайным операциям России по распространению влияния». Он выразил уверенность, что РФ не только вмешивалась в выборы президента США, но и в дальнейшем будет это повторять.

«Факт вмешательства русских в наши выборы не подлежит сомнению, и это будет только продолжаться», - сказал он. По словам Херда, цель Москвы заключается в подрыве доверия демократическим институтам Соединенных Штатов. При этом, следует обратить внимание, что конгрессмен не приводит никаких доказательств своим словам.

Со своей стороны, научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев утверждает, что информационные войны, которые ведутся в отношении России нацелены на сохранение недружественных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Также, по его словам, они являются качественным инструментом борьбы против действующего президента США Дональда Трампа, передает RT. А между прочим, как отметил аналитик, Соединенные Штаты уже постепенно входят в период предвыборной кампании.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, как ранее писал сайт kp.ru, в ходе расследования выяснил, что Трамп в ходе предвыборной кампании не совершал никаких преступлений. Кроме того, он не нашел никаких доказательств существования сговора членов избирательного штаба республиканца с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе
Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах
Эксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменить
Египет отказался участвовать в формировании "арабского НАТО"
В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций США
Роспотребнадзор напомнил правила защиты от клещей
Опрос: более половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за Зеленского
Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании
Эксперты назвали животных, которые наносят наибольший вред экологии
Пресс-атташе: обращений от россиян с просьбой о помощи в посольство России в Судане не поступало
Рогозин: планы США по высадке на Луну являются лишь "ширмой"
Финал Кубка России по футболу 2018/2019 пройдет в Самаре
Поставщиков в детские лагеря проверят дважды
Штаб Зеленского намерен усилить его охрану из-за видео с фурой
В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России уплатить взносы
Законопроект об устойчивом рунете рассмотрен Госдумой во втором чтении
Конституционный суд Южной Кореи разрешил аборты
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку
В Греции появился на свет малыш, у которого сразу трое родителей