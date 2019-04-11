В США призвали разработать стратегию противодействия так называемым тайным операциям России

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-11T13:26:27+03:00

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Член палаты представителей США от Республиканской партии Уилл Херд заявил, что Вашингтон должен приступить к работе над созданием стратегии противодействия «тайным операциям России по распространению влияния». Он выразил уверенность, что РФ не только вмешивалась в выборы президента США, но и в дальнейшем будет это повторять.

«Факт вмешательства русских в наши выборы не подлежит сомнению, и это будет только продолжаться», - сказал он. По словам Херда, цель Москвы заключается в подрыве доверия демократическим институтам Соединенных Штатов. При этом, следует обратить внимание, что конгрессмен не приводит никаких доказательств своим словам.

Со своей стороны, научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев утверждает, что информационные войны, которые ведутся в отношении России нацелены на сохранение недружественных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Также, по его словам, они являются качественным инструментом борьбы против действующего президента США Дональда Трампа, передает RT. А между прочим, как отметил аналитик, Соединенные Штаты уже постепенно входят в период предвыборной кампании.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, как ранее писал сайт kp.ru, в ходе расследования выяснил, что Трамп в ходе предвыборной кампании не совершал никаких преступлений. Кроме того, он не нашел никаких доказательств существования сговора членов избирательного штаба республиканца с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU