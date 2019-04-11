2019-04-11T13:30:41+03:00
Политика

Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

Раннее Эквадор отказал в убежище австралийскому журналисту [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Основатель Wikileaks Джулиан АссанжОснователь Wikileaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Эквадора отказать журналисту и основателю WikiLeaks Джулиана Ассанжа в дальнейшем предоставлении убежища.

«Рука "демократии" сжимает горло свободе», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее, в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, после чего британская полиция задержала его прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей. Арест был произведен по ордеру, который был выдан судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Днем ранее, 10 апреля, со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в правительстве Эквадора WikiLeaks сообщило, что австралийский журналист будет выдворен из посольства Эквадора «через несколько часов или дней», но позже сообщили, что им удалось это предотвратить.

Напомним, в 2010 году основателя скандального сайта обвинили в сексуальных преступлениях и обвинили в международный розыск.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
В США призвали разработать стратегию противодействия так называемым тайным операциям России
Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах
Эксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменить
Египет отказался участвовать в формировании "арабского НАТО"
В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций США
Роспотребнадзор напомнил правила защиты от клещей
Опрос: более половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за Зеленского
Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании
Эксперты назвали животных, которые наносят наибольший вред экологии
Пресс-атташе: обращений от россиян с просьбой о помощи в посольство России в Судане не поступало
Рогозин: планы США по высадке на Луну являются лишь "ширмой"
Финал Кубка России по футболу 2018/2019 пройдет в Самаре
Поставщиков в детские лагеря проверят дважды
Штаб Зеленского намерен усилить его охрану из-за видео с фурой
В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России уплатить взносы
Законопроект об устойчивом рунете рассмотрен Госдумой во втором чтении
Конституционный суд Южной Кореи разрешил аборты
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку
В Греции появился на свет малыш, у которого сразу трое родителей