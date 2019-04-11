Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-11T13:30:41+03:00

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Эквадора отказать журналисту и основателю WikiLeaks Джулиана Ассанжа в дальнейшем предоставлении убежища.

«Рука "демократии" сжимает горло свободе», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее, в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, после чего британская полиция задержала его прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей. Арест был произведен по ордеру, который был выдан судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Днем ранее, 10 апреля, со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в правительстве Эквадора WikiLeaks сообщило, что австралийский журналист будет выдворен из посольства Эквадора «через несколько часов или дней», но позже сообщили, что им удалось это предотвратить.

Напомним, в 2010 году основателя скандального сайта обвинили в сексуальных преступлениях и обвинили в международный розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702524" frameborder="0"></iframe> Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU