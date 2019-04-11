В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-11T13:46:17+03:00

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В Пресненском суде Москвы, где сейчас проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, проходит эвакуация. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе.

Сотрудники суда были уведомлены о случившемся прямо во время допроса одного из потерпевших по делу - водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука. К судье подошли другие работники и что-то ему сказали. После этого он покинул зал, а всех присутствующих попросил оставаться на своих местах. Всего через несколько минут посетителям все же сказали покинуть заседание и проследовать на улицу.

В ближайшее время здание будет осмотрено специалистами на предмет наличия террористической угрозы. Обычно на это уходят от 40 минут до одного часа. Продолжится ли заседание после проверки, пока неясно.

Сайт kp.ru писал о том, что вот уже несколько дней подряд Пресненский суд Москвы заслушивает показания многочисленных свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Сами футболисты пока лишь частично признали свою вину в избиениях.

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Суд продолжил слушание по делу Кокорина и Мамаева сегодня, 10 апреля, продолжил свою работу. И снова по большей части выступали свидетели, а адвокаты хотели смотреть видеозаписи происшедшего. Почему так настойчивы защитники в этой своей просьбе включить видео? Может, там какие-то облегчающие вину кадры? Но всем остается только ждать и неизвестно сколько - за день успевают допросить всего нескольких свидетелей, а их в этом деле 45! (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU