2019-04-11T13:47:55+03:00
В мире

Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена

Ночные похождения неудачливых грабителей попали на камеры наблюдения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазинеВ Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полиция турецкого города Анталья задержала троих местных жителей в возрасте 25-30 лет, которые проникли в один из магазинов женской одежды, чтобы украсть шубу, а параллельно еще и надругались над манекеном.

Хозяин торговой точки обратился в правоохранительные органы утром сразу после того, как не досчитался одного мехового пальто. Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли множество отпечатков пальцев на голом манекене, а полученное с камер наблюдения видео вовсе шокировало.

На кадры попало, как трое похитителей проникли в магазин ночью и сняли с пластиковой фигуры всю одежду. После этого они начали активно целовать манекен и непристойно приставать к нему.

Согласно данным Haberturk, к настоящему моменту грабителей уже задержали, однако после прояснения всех обстоятельств преступления отпустили под полицейский контроль. Расследование инцидента продолжается.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел несколько лет назад в Кельне. Там мигрант также явно домогался женского манекена, стоящего у входе в магазин, и даже попытался заняться с ним сексом на глазах у удивленных прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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