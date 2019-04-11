2019-04-11T14:13:58+03:00
В мире

Появилось видео задержания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне

Пока основателя WikiLeaks на руках выносили из здания, он кричал о том, что во всем виноват Трамп [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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47-летний Ассанж провел в стенах посольства около семи лет47-летний Ассанж провел в стенах посольства около семи летФото: скриншот с видео
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В Сети появилось видео задержания основателя скандально-известного портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Напомним, что что последние семь лет этот журналист прятался на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь за свою жизнь. В США мужчине может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В последнее время в СМИ все еще чаще появлялись сообщения о том, что власти Эквадора планируют отказать Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, однако подтвердилось это лишь 11 апреля.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

Сайт kp.ru писал о том, что в дипмиссию нагрянули правоохранители, которые силой выволокли основателя WikiLeaks из здания. На кадрах видно, что 47-летнего мужчину крепко держат за руки и за ноги, при этом сам Ассанж громко обвиняет во всем американского лидера Дональда Трампа.

"Великобритания должна сопротивляться этим усилиям администрации Трампа", - успел крикнуть журналист, до кого как его занесли в полицейский автомобиль. Дальнейшую судьбу мужчины будет решать Вестминстерский магистратский суд.

В конце прошлого года журналисту пришлось расстаться со своим котом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлого года журналисту пришлось расстаться со своим котомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет вместе с Ассанжем в здании посольства жил кот. Питомец успел полюбиться многим неравнодушным людям, следящим за судьбой журналиста, однако в конце прошлого года мужчине пришлось отдать своего любимца другим хозяевам в более безопасное место. Эквадорские дипломаты все чаще жаловались на то, что Ассанж не убирается за котом, и грозились отдать его в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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