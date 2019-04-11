2019-04-11T14:28:49+03:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева посадили в автозак на время эвакуации суда

Анонимный источник сообщил о том, что в здании может быть заложена бомба [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Павел Мамаев в зале суда. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПавел Мамаев в зале суда. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Обвиняемым в избиениях российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не разрешили подышать свежим воздухов в ожидании завершения осмотра здания Пресненского суда Москвы.

Эвакуация из здания Пресненского суда.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот четверг, 11 апреля, в одном из залов инстанции должно было состояться очередное заседание по делу спортсменов. Судья даже успел немного послушать показания потерпевшего водителя Виталия Соловчука, когда к нему подошли другие сотрудники учреждения и что-то сказали. После этого всех посетителей попросили покинуть здание из-за некой террористической угрозы.

Эвакуация суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева.

Согласно данным корреспондента "КП", который в настоящий момент находится возле Пресненского суда, Кокорина и Мамаева почти сразу вернули в автозак. Возобновится ли слушание после проверки пока непонятно. Обычно такая работа специалистов занимает около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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