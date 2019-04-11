Кокорина и Мамаева посадили в автозак на время эвакуации суда
Обвиняемым в избиениях российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не разрешили подышать свежим воздухов в ожидании завершения осмотра здания Пресненского суда Москвы.
Эвакуация из здания Пресненского суда.
Сайт kp.ru писал о том, что в этот четверг, 11 апреля, в одном из залов инстанции должно было состояться очередное заседание по делу спортсменов. Судья даже успел немного послушать показания потерпевшего водителя Виталия Соловчука, когда к нему подошли другие сотрудники учреждения и что-то сказали. После этого всех посетителей попросили покинуть здание из-за некой террористической угрозы.
Эвакуация суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева.
Согласно данным корреспондента "КП", который в настоящий момент находится возле Пресненского суда, Кокорина и Мамаева почти сразу вернули в автозак. Возобновится ли слушание после проверки пока непонятно. Обычно такая работа специалистов занимает около часа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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