2019-04-11T14:49:56+03:00
Политика

Прокурор поддержал предложение СК о переводе Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд рассматривает ходатайство следствия об изменении меры пресечения для основателя Baring Vostok
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прокурор поддержал предложение СК о переводе Майкла Калви под домашний арестПрокурор поддержал предложение СК о переводе Майкла Калви под домашний арестФото: REUTERS
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Прокурор в Басманном суде поддержал просьбу следственного комитета о переводе из СИЗО под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

«Ходатайство следователя поддерживаю и прошу удовлетворить», — сказал прокурор на заседании в Басманном суде Москвы в четверг, 11 апреля.

Ранее предложение следствия поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, в среду, 10 апреля, выступил за перевод под домашний арест основателя Baring Vostok и проходящего по одному с Калви делу Алексея Кордичева, экс-председателя правления банка «Восточный».

«Следствием установлено, что Калви обладает устойчивыми социальным связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям», - объяснила следователь Людмила Самойленко инициативу СК, выступая на заседании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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