Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга
Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга. Сейчас наказание предусматривается лишь для тренеров, медицинских работников и других специалистов, но с вступлением документа сила "под удар" попадут и сами спортсмены.
Так, за употребление или попытку применения допинга необходимо будет заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля. За распространение же запрещенного вещества будет грозить штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей.
Сайт kp.ru писал о том, что данный законопроект готовился и дополнялся на протяжении целых двух лет. За все это время в российском спорте произошло много допинговых скандалов, но уже совсем скоро ответственность будет ужесточена.
На портале системы обеспечения законодательной деятельности сообщается о том, что документ уже передан на рассмотрение в Совет Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU