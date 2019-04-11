Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-11T14:41:07+03:00

Административная ответственность будет распространять не только на тренеров, но и на самих спортсменов

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Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга. Сейчас наказание предусматривается лишь для тренеров, медицинских работников и других специалистов, но с вступлением документа сила "под удар" попадут и сами спортсмены.

Так, за употребление или попытку применения допинга необходимо будет заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля. За распространение же запрещенного вещества будет грозить штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что данный законопроект готовился и дополнялся на протяжении целых двух лет. За все это время в российском спорте произошло много допинговых скандалов, но уже совсем скоро ответственность будет ужесточена.

На портале системы обеспечения законодательной деятельности сообщается о том, что документ уже передан на рассмотрение в Совет Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU