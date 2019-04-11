2019-04-11T14:47:04+03:00
Происшествия

В московской школе № 2107 обрушился потолок

К счастью, никто не пострадал [видео]
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
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В одной из московских школ обрушилась часть потолка.В одной из московских школ обрушилась часть потолка.
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В московской школе № 2107, расположенной на улице Большой Переяславской, 1, обрушилась часть потолка в фойе. Как сообщили KP.RU очевидцы, к счастью, никто не пострадал. Сотрудники учебного заведения, вооружившись вениками и совками, устраняют последствия обрушения.

Это не первый случай частичного обрушения здания школы. Так, 20 февраля в Подмосковье, в Тропаревской средней школе, частично обрушилось здание столовой. Детей спасло то, что у них был завтра, и в здании их не было. Грохот был такой, что дети и учителя, которые в этот момент были в соседнем учебном корпусе не на шутку перепугались. Тут же была объявлена эвакуация. Оказалось, что в отдельно стоящем здании столовой обрушилась кровля.

Месяцем ранее обрушились фрагменты потолка в Тюменской области. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, хотя случилось все в корпусе, где располагается начальная школа и на переменах всегда много бегающей ребятни.

В московской школе обрушился потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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