2019-04-11T14:55:34+03:00
Политика

Путин призвал ФСИН придерживаться гуманных стандартов содержания в колониях

Также особое внимание должно быть уделено качественному исполнению альтернативных наказаний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Гуманизация условий содержания заключенных и качественное исполнение альтернативных наказаний, не связанных с помещением преступника в тюрьму, должны являться приоритетными направлениями работы Федеральной службы исполнения наказаний. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с офицерами и прокурорами в рамках церемонии присвоения им званий и назначения повышений.

"Это внедрение передовых систем охраны и надзора, а также современных, гуманных стандартов содержания людей в местах лишения свободы", - цитирует РИА Новости главу государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин уже указывал на наличие проблем в работе ФСИН. По мнению президента, сложившуюся тюремную систему нужно совершенствовать, а уровень гражданского контроля - повышать, но это не значит, что необходимо проводить немедленную реформу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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