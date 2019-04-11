«Цинично мстят»: в Совфеде прокомментировали арест Ассанжа

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-11T15:02:14+03:00

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Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне был демонстративной местью за разоблачение целого ряда явно противоправных действий Запада. Таким образом зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал задержание австралийского журналиста в четверг, 11 апреля.

«Всем очевидно, что речь идёт не о каких-то обвинениях в уголовных преступлениях, которые высказывались в отношении Ассанжа первоначально. Пока в общественном сознании остаётся только то, что он участвовал в разоблачении целого ряда явно противоправных действий Запада, главным образом Соединённых Штатов. Теперь ему последовательно и цинично мстят», — передает RT слова Климова.

Политик отметил, что арест Ассанжа носит демонстративный характер. По его словам, таким образом, власти хотят показать, что «никто не может рассчитывать на какую-то защиту, иммунитет и заступничество». Сенатор провел параллель с историей с Эдвардом Сноуденом, «который принял единственно верное решение и попросил убежище у России, внятно отстаивающей свой суверенитет».

Напомним, в четверг, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении убежища, после чего полиция Великобритании задержала журналиста прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей.

Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Источник: RT

ИСТОЧНИК KP.RU