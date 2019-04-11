Роботы могут оставить без работы тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-11T15:21:18+03:00

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Искусственный интеллект может со временем вытеснить человека с работы. Конечно, далеко не все удастся заменить роботами, но такие вакансии, как специалист кол-центра, домработник, сотрудник стойки информации, консьерж могут попасть под сокращение.

Ученые отмечают, что роботы способны не только выполнять монотонную работу, но и анализировать информацию, улавливать настроения собеседника, пишет сайт Утро.ру.

Тем не менее, недавний эксперимент по замене персонала отеля роботами не увенчался успехом. Проходил он тоже в Японии. Несколько лет владельцы необычного бизнеса наблюдали, как трудятся металлические сотрудники, но пришли к выводу, что пока слишком рано отказываться от человеческого фактора. Робот еще не способны до конца понять, что хочет человек. В итоге часть роботов снова заменили людьми.

А вот в Китае пока еще не завершили аналогичный эксперимент. Отель с роботами можно найти городе Чэнду. Они приветствуют новых гостей, регистрируют их, проводят экскурсию по отелю и доводят до комнаты, если это необходимо. Также высокотехнологичные сотрудники могут гладить вещи или заказывать еду

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/397480" frameborder="0"></iframe> Могут ли люди и роботы подружиться?.Девушка из Нью-Йорка по имени Кейси Кинзер решила это проверить. В качестве эксперимента она пустила картонного робота по имени Tweenbot («Твинбот») гулять по одному из нью-йоркских парков.

ИСТОЧНИК KP.RU