2019-04-11T15:21:18+03:00
Умные вещи

Роботы могут оставить без работы тысячи человек

К такому выводу пришли японские исследователи
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Роботы уже трудятся в гостиничном бизнесе в Японии и КитаеРоботы уже трудятся в гостиничном бизнесе в Японии и Китае
Изменить размер текста:

Искусственный интеллект может со временем вытеснить человека с работы. Конечно, далеко не все удастся заменить роботами, но такие вакансии, как специалист кол-центра, домработник, сотрудник стойки информации, консьерж могут попасть под сокращение.

Ученые отмечают, что роботы способны не только выполнять монотонную работу, но и анализировать информацию, улавливать настроения собеседника, пишет сайт Утро.ру.

Тем не менее, недавний эксперимент по замене персонала отеля роботами не увенчался успехом. Проходил он тоже в Японии. Несколько лет владельцы необычного бизнеса наблюдали, как трудятся металлические сотрудники, но пришли к выводу, что пока слишком рано отказываться от человеческого фактора. Робот еще не способны до конца понять, что хочет человек. В итоге часть роботов снова заменили людьми.

А вот в Китае пока еще не завершили аналогичный эксперимент. Отель с роботами можно найти городе Чэнду. Они приветствуют новых гостей, регистрируют их, проводят экскурсию по отелю и доводят до комнаты, если это необходимо. Также высокотехнологичные сотрудники могут гладить вещи или заказывать еду

Могут ли люди и роботы подружиться?.Девушка из Нью-Йорка по имени Кейси Кинзер решила это проверить. В качестве эксперимента она пустила картонного робота по имени Tweenbot («Твинбот») гулять по одному из нью-йоркских парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве троллейбус сбил семилетнюю девочку на самокате
Представитель Далай-Ламы рассказал о состоянии духовного лидера
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли взрывчатки
Министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль военных на два года
«Цинично мстят»: в Совфеде прокомментировали арест Ассанжа
Путин призвал ФСИН придерживаться гуманных стандартов содержания в колониях
Прокурор поддержал предложение СК о переводе Майкла Калви под домашний арест
В московской школе № 2107 обрушился потолок
Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга
Кокорина и Мамаева посадили в автозак на время эвакуации суда
«Впереди достаточно сложный период»: Эксперт прокомментировал военный перевороте в Судане
Появилось видео задержания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне
ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе