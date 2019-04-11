Министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль военных на два года

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-11T15:22:47+03:00

Министр обороны Судана заявил о переходе власти под свой контроль на два года Фото: REUTERS

В своем обращении к государству генерал-лейтенант сообщил об аресте президента страны Аль-Башира [видео]

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Министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в котором он сообщил о переходе власти под контроль армии на двухлетний период и приостановки действия конституции.

«Режим по-прежнему не отвечает, поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной», - сказал генерал в обращении, зачитаном в прямом эфире телеканала Al Jazeera.

В своем заилении Авад бен Ауф официально сообщил об аресте президента страны Аль-Башира и о роспуске действующих органов власти, включая парламент.

Напомним, в четверг, 11 апреля, военнослужащие организовали государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест, после чего тот ушел в отставку. Под стражей оказались также высокопоставленные политика, приближенные к бывшему главе государства.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU