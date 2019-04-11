2019-04-11T15:22:47+03:00
В мире

Министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль военных на два года

В своем обращении к государству генерал-лейтенант сообщил об аресте президента страны Аль-Башира [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Министр обороны Судана заявил о переходе власти под свой контроль на два годаМинистр обороны Судана заявил о переходе власти под свой контроль на два годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в котором он сообщил о переходе власти под контроль армии на двухлетний период и приостановки действия конституции.

«Режим по-прежнему не отвечает, поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной», - сказал генерал в обращении, зачитаном в прямом эфире телеканала Al Jazeera.

В своем заилении Авад бен Ауф официально сообщил об аресте президента страны Аль-Башира и о роспуске действующих органов власти, включая парламент.

Напомним, в четверг, 11 апреля, военнослужащие организовали государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест, после чего тот ушел в отставку. Под стражей оказались также высокопоставленные политика, приближенные к бывшему главе государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переворот в Судане: из-за цен на хлеб люди вышли на улицы, президент аль-Башир арестован военными

На берегах Нила — очередная «арабская весна». Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир арестован военными, власть в руках временного «Переходного совета». Почему после тридцати лет у руля «лидер нации» бесславно отстранён, и как это повлияет на интересы России в регионе? «Комсомолка» вместе с экспертами отвечает на три главных вопроса о происходящем на северо-востоке Африки [подробнее].

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель Далай-Ламы рассказал о состоянии духовного лидера
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли взрывчатки
Роботы могут оставить без работы тысячи человек
«Цинично мстят»: в Совфеде прокомментировали арест Ассанжа
Путин призвал ФСИН придерживаться гуманных стандартов содержания в колониях
Прокурор поддержал предложение СК о переводе Майкла Калви под домашний арест
В московской школе № 2107 обрушился потолок
Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга
Кокорина и Мамаева посадили в автозак на время эвакуации суда
«Впереди достаточно сложный период»: Эксперт прокомментировал военный перевороте в Судане
Появилось видео задержания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне
ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе