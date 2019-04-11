2019-04-11T15:39:13+03:00
Политика

Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400

Представитель Кремля уточнил, что речь идет о совместном производстве на территории Турции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Производство отдельных компонентов для российских зенитных ракетных систем С-400 может быть налажено на территории Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речи о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может. Это новые виды вооружений. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти», - сказал представитель Кремля в четверг, 11 апреля.

Он добавил, что «на территории Турции» может быть налажено совместное производство.

Ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Москвы после переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что поставки Турции С-400 могут быть завершены раньше июля 2019 года.

Напомним, что Вашингтон долгое время пытался отговорить Анкару от покупки российских комплексов. Вице-президент США Майкл Пенс даже поставил Турции ультиматум о приобретение С-400 или членстве в НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24