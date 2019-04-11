В США мужчину убили за то, что он оплатил еду посетителям кафе, но не заметил девушку

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-11T18:08:40+03:00

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В городе Гейнсвилл американского штата Флорида 41-летний Крейг Брюер пришел в ресторан в приподнятом настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям. Улыбаясь, он раздал им 20-долларовые банкноты, пишет Miami Herald.

- Это решение его и погубило в минувшее воскресенье, - сказали полицейские.

Брюер не заметил в ресторане одну из девушек. Судя по всему, ее это сильно разозлило. Разобраться решил ее спутник. Он вступил с Брюером в словесную перепалку. На это пришли посмотреть все посетители ресторана. Вскоре он покинул ресторан, вернувшись с пистолетом. Он подошел к жертве и стал с ним драться. Затем вытащил из кармана оружие и выстрелил Брюеру в голову. Тот скончался на месте.

Свидетели не исключают, что мужчины выпивали.

Происшествие попало на видео. Полицейские сразу арестовали подозреваемого. Подозреваемого отправили в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU