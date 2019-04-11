Игорь Бычков: Корректировка нормативов по сбросам в Байкал поможет подобрать лучшую технологию очистки сточных вод

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-11T18:48:22+03:00

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Изменение нормативов по сбросам в Байкал позволит выбрать лучшую технологию очистки сточных вод, считает научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН Игорь Бычков. По мнению академика, необходимо также создавать экономические стимулы, которые заставят муниципалитеты и расположенные на Байкале предприятия строить лучшие в мире очистные сооружения. Свою точку зрения на проблему сохранения чистоты крупнейшего пресноводного озера в мире Игорь Бычков высказал во время совещания научного совета СО РАН.

В прошлом месяце Минприроды РФ предложил внести в нормативы изменения, смягчающие нормы по качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и повышающие по фосфатам, алюминию и ртути. Эксперты считают, что на сегодняшний день соблюдение действующих нормативов невозможно из-за отсутствия в России технологий.

- Мы должны с учетом наилучших доступных технологий предложить решения, связанные с установлением показателей сбросов по тем или другим веществам для того, чтобы реально можно было строить очистные сооружения, реально очищать стоки, - цитирует Игоря Бычкова ТАСС. - Должны быть отобраны пять-семь наилучших технологий, которые необходимо посмотреть по стоимости строительства, обслуживания - какая из них наиболее приемлема. И уже из этих технологий устанавливать нормативы.

Тем временем ряд экспертов, среди которых глава научного совета СО РАН по проблемам Байкала Валентин Пармон и директор Лимнологического института Андрей Федотов, считают, что документ нуждается в уточнении «с учетом мирового опыта по очистке сточных вод при участии научного сообщества и разработчиков продукции по водоочистке».

ИСТОЧНИК KP.RU