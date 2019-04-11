2019-04-11T19:43:31+03:00
Экономика

Цены на дизельное топливо к лету снизят на 4 процента

Снижение стоимости должно помочь, в первую очередь, сельскохозяйственным производителям
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наиболее ощутимыми эти проценты становятся на фоне повышающегося ценника на бензин, с начала года его рост составил 1,4%, достигнув 42, 3 рублей за литрНаиболее ощутимыми эти проценты становятся на фоне повышающегося ценника на бензин, с начала года его рост составил 1,4%, достигнув 42, 3 рублей за литрФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о снижении стоимости дизельного топлива до планки октября 2018 года, цена на летний дизель упадет еще на 1,3-1,7 рубля за литр.

Как стало известно на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, речь идет о традиционном сезонном снижении цены на дизель, скоро стоимость должна снизиться почти на 4 процента, относительно цен на сегодняшний день. Наиболее ощутимыми эти проценты становятся на фоне повышающегося ценника на бензин, с начала года его рост составил 1,4%, достигнув 42, 3 рублей за литр в среднем.

Цены будут снижены не строго до прошлогодней планки, а с корректировкой на рост НДС и уровень инфляции, но на общей стоимости отобразится это несущественно.

«С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это другой продукт с другой себестоимостью — стоимость летнего дизеля ниже. Это позволит снизить еще на 1,3–1,7 руб. на литр цену дизельного топлива — в основном для сельхозпроизводителей» - передает ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.

Как он отметил, договор был заключен и в целях помощи сельскохозяйственным производителям, на них подобное снижение цен должно отразится сильнее всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фура
Литва отозвала своего посла в России для консультаций
Тимошенко заявила, что не сдала анализы, как Порошенко, и поэтому ощущает дискомфорт
Федеральное правительство стимулирует рождаемость на Дальнем Востоке
Козак: Правительство договорилось с нефтяниками снизить цену дизеля до уровня октября 2018 года
Игорь Бычков: Корректировка нормативов по сбросам в Байкал поможет подобрать лучшую технологию очистки сточных вод
ЕС приняло решение начать официальные торговые переговоры с США
Зеленский не станет вести переговоры с ДНР и ЛНР, если победит на выборах президента Украины
СК запросил продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду посетителям кафе, но не заметил девушку
Путин: Испытания ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию
В сети появилась технология распознавания лиц актеров во время просмотра фильма
Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за ролика, на котором Зеленского сбивает фура
Турчинов заявил, якобы Россия готовится к «полномасштабной войне в Европе»
МИД РФ: задержание Ассанжа - предание забвению свободы слова
В госдепе и Минюсте США отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты
Тереза Мэй приветствовала новость о задержании Ассанжа
Семья еще одной жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подала в суд на Boeing
На рынке труда в российских регионах отмечается рост спроса на рабочие специальности
Основатель Baring Vostok освобожден под домашний арест на три дня
Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе»
Ассанжа лишили эквадорского гражданства
Эксперт назвал неофициальные причины, по которым Эквадор отказал Ассанжу
Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400