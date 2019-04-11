Цены на дизельное топливо к лету снизят на 4 процента

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-11T19:43:31+03:00

Наиболее ощутимыми эти проценты становятся на фоне повышающегося ценника на бензин, с начала года его рост составил 1,4%, достигнув 42, 3 рублей за литр Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о снижении стоимости дизельного топлива до планки октября 2018 года, цена на летний дизель упадет еще на 1,3-1,7 рубля за литр.

Как стало известно на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, речь идет о традиционном сезонном снижении цены на дизель, скоро стоимость должна снизиться почти на 4 процента, относительно цен на сегодняшний день. Наиболее ощутимыми эти проценты становятся на фоне повышающегося ценника на бензин, с начала года его рост составил 1,4%, достигнув 42, 3 рублей за литр в среднем.

Цены будут снижены не строго до прошлогодней планки, а с корректировкой на рост НДС и уровень инфляции, но на общей стоимости отобразится это несущественно.

«С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это другой продукт с другой себестоимостью — стоимость летнего дизеля ниже. Это позволит снизить еще на 1,3–1,7 руб. на литр цену дизельного топлива — в основном для сельхозпроизводителей» - передает ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.

Как он отметил, договор был заключен и в целях помощи сельскохозяйственным производителям, на них подобное снижение цен должно отразится сильнее всего.

ИСТОЧНИК KP.RU