Федеральное правительство стимулирует рождаемость на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-11T18:57:55+03:00

Выплаты введут за первого, второго и третьего ребенка в тех регионах, где их еще не было

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Федеральное правительство одобрило проекты распоряжений о выделении в 2019 году Министерству труда и соцзащиты России из резервного фонда Правительства РФ средств на предоставление субсидии регионам Дальнего Востока для софинансирования мер по поддержке рождаемости, сообщает сайт Минтруда России. Об этом говорил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года.

«В первую очередь, речь идет о введении в регионах Дальневосточного федерального округа двух новых выплат при рождении детей – это единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка», – уточнил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Министра пояснил, что размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка определен в размере 2-кратной величины прожиточного минимума на ребенка за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, и в 2019 году в среднем составит 30,9 тыс. рублей. Региональный материнский капитал при рождении второго ребенка установлен в размере 135,9 тыс. рублей.

«Данные выплаты получат семьи, в которых первые и вторые дети родились с 1 января 2019 года, – говорит Максим Топилин. – На реализацию данных предложений в этом году потребуется 2,6 млрд рублей за счет средств федерального бюджета».

Кроме того, в соответствии с Указом Президента России ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей на Дальнем Востоке будет софинансироваться из федерального бюджета независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в регионах ДФО. В настоящее время софинансирование этой выплаты осуществляется только в тех регионах, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2.

«Таким образом, пособие на третьего и последующих детей будет выплачиваться во всех регионах Дальнего Востока, – сказал министр. – В этом году дополнительный объем средств федерального бюджета для софинансирования данной выплаты в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Чукотском автономном округе и Сахалинской области составит 513 млн рублей. Выплаты будут осуществляться в отношении детей, родившихся с 1 января 2019 года».

Добавим, что с 2020 года средства на софинансирование выплат будут предусматриваться в законе о федеральном бюджете. Меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, являются частью национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU