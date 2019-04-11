2019-04-11T19:31:08+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко заявила, что не сдала анализы, как Порошенко, и поэтому ощущает дискомфорт

Лидер партии «Батькивщина» съязвила: теперь сдача анализов – это «очень мощный украинский тренд»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
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В четверг, 11 апреля, выступая на Киевском форуме по безопасности после Петра Порошенко, Юлия Тимошенко язвительно заявила, что ощущает дискомфорт из-за того, что не сдала анализы на алкоголь и наркотики, как предыдущий оратор.

«Я очень дискомфортно себя тут чувствую, потому что я знаю, передо мной выступал главный оратор, который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?» - съязвила потерпевшая поражение в первом туре выборов президента Украины лидер партии «Батькивщина».

Она добавила, что теперь сдача анализов – это «очень мощный украинский тренд» , поэтому «если в него не попадаешь, то ощущаешь дискомфорт», передает РИА Новости.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта, во втором туре за главный государственный пост страны будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе и предложил сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что на пост президента Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью.

Кстати, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан, а за Порошенко – менее 20%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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