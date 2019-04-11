2019-04-11T20:08:51+03:00
Политика

Литва отозвала своего посла в России для консультаций

Такое решение было принято из-за угроз, поступивших в посольство на фоне коррупционного скандала
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Литва отозвала своего посла в России для консультацийЛитва отозвала своего посла в России для консультацийФото: REUTERS
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Литва отозвала своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций. Как пояснили в литовском МИД, это решение было принято из-за поступивших в посольство угроз, связанных с коррупционным скандалом, передает агентство BNS.

«Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим», - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики добавил, что Рямигиюсу Мотузасу, «возможно, некоторое время лучше не ездить в эту страну».

Между тем, пресс-атташе литовского МИД Раса Якилайтене уточнила, что посол отозван для консультаций «из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января».

Ранее в четверг стало известно, что Мотузас был допрошен как «специальный свидетель» по делу взятках за выдачу виз, которое расследуется в Литве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2016 году в республике началось судебное разбирательство по делу о беспорядках у телебашни 13 января 1991 года, а в конце марта этого года Вильнюсский окружной суд вынес вердикт по обвинениям 67 граждан России, Белоруссии и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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