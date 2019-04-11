АвтоВАЗ объявил о намерении прекратить поставки машин в Европу

СЕГОДНЯ 21:17 2019-04-11T21:17:23+03:00

В компании пояснили, что корректируют свою экспортную активность в европейских странах в связи с ужесточением экологических норм

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Российский концерн АвтоВАЗ решил прекратить прекратить поставки своих автомобилей в Европу, в том числе в Германию. Об этом в интервью агентству Sputnik Германия рассказала представитель компании, уточнив, что АвтоВАЗ корректирует свою «экспортную активность» в связи с ужесточением экологических норм в европейских странах.

«Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки», - добавила она.

Представитель АвтоВАЗа при этом отметила, что российский концерн никогда и не рассматривал Европу в качестве приоритетного региона для реализации своей продукции, компания делала основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее АвтоВАЗ запустил в производство автомобиль Lada Largus CNG. Новая модификация универсала отличается тем, что может работать как на бензине, так и на природном газе.

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В самом деле, это самая что ни на есть обычная «Нива» (уж простите, я ее и дальше так буду называть), какой ее узнали еще наши отцы и деды. С трехдверным кузовом, дисками-штамповками, металлическими бамперами. Пока злопыхатели-вазоненавистники шипят по поводу того, что модель без кардинальных изменений живет уже 40 лет, наши нынешние экономические реалии предоставляют ей новый шанс на продление жизни. Потому что столь дешевых внедорожников сейчас не делает никто. Ни у нас в стране, ни за границей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU