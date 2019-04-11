2019-04-11T22:44:13+03:00
Политика

Полторак рассказал, когда Украина снова направит корабли в Керченский пролив

По словам министра обороны Незалежной, такие попытки нужно предпринимать только после основательной подготовки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что власти Незалежной обязательно снова направят свои корабли в Керченский пролив, потому что, по его словам, отказ от подобных попыток означал бы, что страна «отказывается от Азовского моря и собственной территории».

Однако, как считает украинский генерал, предпринять следующую попытку прохода через пролив Керченский пролив можно будет только после того, как к этому будут готовы военно-морские силы и международные партнеры Украины, сообщает портал NEWSONE.

В начале апреля американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен отправить в Черное море свои корабли, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

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Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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