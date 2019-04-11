2019-04-11T22:56:06+03:00
Политика

Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа: «Это не моя тема»

Президент США добавил, что раз он ничего не знает о WikiLeaks и ее основателе, то и мнения у него по этому поводу нет
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он вообще ничего не знает ни о скандально известной организации WikiLeaks, ни об аресте ее основателя Джулиана Ассанжа в Великобритании.

«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», - так он ответил на расспросы журналистов в четверг, 11 апреля.

Ранее в четверг, ,как писал сайт kp.ru, Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок. Теперь его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.

Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне и находился под защитой эквадорских властей. Его экстрадиции почти семь лет лет безуспешно добивались Соединенные Штаты и Швеция, где австралийского хакера обвиняют в изнасиловании, сексуальных домогательствах и «незаконном принуждении».

citizenmacecitizenmace
В седовласом старике с кустистой бородой еле проглядывают черты 47-летнего Ассанжа
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ИСТОЧНИК KP.RU

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