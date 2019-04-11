Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа: «Это не моя тема»
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он вообще ничего не знает ни о скандально известной организации WikiLeaks, ни об аресте ее основателя Джулиана Ассанжа в Великобритании.
«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», - так он ответил на расспросы журналистов в четверг, 11 апреля.
Ранее в четверг, ,как писал сайт kp.ru, Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок. Теперь его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.
Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне и находился под защитой эквадорских властей. Его экстрадиции почти семь лет лет безуспешно добивались Соединенные Штаты и Швеция, где австралийского хакера обвиняют в изнасиловании, сексуальных домогательствах и «незаконном принуждении».
ИСТОЧНИК KP.RU