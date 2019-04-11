Первый израильский луноход разбился при посадке
Израильский космический аппарат “Берешит” достиг поверхности Луны, но потерпел аварию при посадке. Об этом сообщил в четверг один из руководителей миссии прямо во время трансляции из центра управления полетом.
"К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", - сказал представитель компании SpaceIL, разработавшей луноход.
Первый израильский луноход запущен в космос.В ночь на пятницу с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала ракета-носитель с первым израильским луноходом на борту.
Из трансляции следует, что перед посадкой с аппаратом была потеряна связь.
У него возникли проблемы с работой основного двигателя, системой связи, в частности передачей данных телеметрии, примерно в 22 километрах от поверхности спутника Земли.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль обязательно через несколько лет посадит космический аппарат на Луну.
"Через 2,5 - 3 года израильский космический аппарат прилунится в целости", - сказал он.
“Берешит” стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU