2019-04-11T23:11:09+03:00
Наука

Первый израильский луноход разбился при посадке

На подлете к Луне у аппарата возникли проблемы с работой основного двигателя и системой связи [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Израильский луноход Beresheet, разработанный компанией SpaceIL, передал последнее изображение в 22 км от ЛуныИзраильский луноход Beresheet, разработанный компанией SpaceIL, передал последнее изображение в 22 км от ЛуныФото: СОЦСЕТИ
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Израильский космический аппарат “Берешит” достиг поверхности Луны, но потерпел аварию при посадке. Об этом сообщил в четверг один из руководителей миссии прямо во время трансляции из центра управления полетом.

"К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", - сказал представитель компании SpaceIL, разработавшей луноход.

Первый израильский луноход запущен в космос.В ночь на пятницу с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала ракета-носитель с первым израильским луноходом на борту.

Из трансляции следует, что перед посадкой с аппаратом была потеряна связь.

У него возникли проблемы с работой основного двигателя, системой связи, в частности передачей данных телеметрии, примерно в 22 километрах от поверхности спутника Земли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль обязательно через несколько лет посадит космический аппарат на Луну.

"Через 2,5 - 3 года израильский космический аппарат прилунится в целости", - сказал он.

“Берешит” стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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