2019-04-12T00:14:13+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский вышел на связь в прямом эфире во время выступления Порошенко на канале "1+1"

Кандидат в президенты сообщил что не может устроить дебаты с соперником сегодня, потому что в летит Париж [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский вышел в прямом эфире по телефону на связь со студией, где со своей агитацией выступал нынешний глава государства. Петр Порошенко в четверг во время своего агитационного выступления в эфире телеканала 1+1 пригласил своего соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в ближайшие часы прийти в студию, где он находится, на теледебаты.

"Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал он.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

Ведущая программы пообещала, что редактора программы немедленно свяжутся с Зеленским и узнают его мнение. Позже она сообщила, что шоумен направляется во Францию и физически не может присутствовать в студии, передает Интерфакс.

Однако Зеленский вскоре позвонил в редакцию лично и его вывели в эфир. Кандидат в президенты сказал, что не может присутствовать в студии, так как находится в Париже, где у него на следующий день назначена встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Он напомнил, что их с Порошенко дебаты назначены на 19 апреля в НСК «Олимпийский».

Как писал сайт kp.ru, ранее 11 апреля штаб Порошенко смонтировал и опубликовал видеоролик, на котором оппонента главы государства, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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