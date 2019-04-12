2019-04-12T00:27:24+03:00
Политика

Вучич: «Мы не вступим в блок НАТО»

По словам президента Сербии, его страна намерена строить добрые отношения со всеми, но будет готова к защите своей безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Сербии Александар ВучичПрезидент Сербии Александар ВучичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александар Вучич в очередной раз заявил, что его страна не станет вступать в Североатлантический альянс.

«Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было (бомбардировки Югославии в 1999 году). Это – агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не «военная операция» как говорилось раньше», - сказал сербский лидер, выступая на митинге в городе Нови-Сад.

«Мы будем строить добрые отношения со всеми, но мы будем готовы защитить свою страну и свою безопасность», - продолжил Вучич.

Участники митинга поддержали эти его слова овациями, передает ТАСС.

Президент Сербии также отметил, что страна сейчас успешно перевооружается: «У нас есть 14 МиГ-29, у нас новые вертолеты, а когда я стал министром обороны у нас был всего один самолет, который не мог взлететь».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сербский посол в России Славенко Терзич рассказал, что Сербия ради экономического развития намерена стать членом Евросоюза, но Белград будет придерживаться военного нейтралитета, поэтому исключает возможность вступления в какие-либо военные альянсы, в том числе и Североатлантический.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Варшаве неизвестный в маске зарезал прохожего
Зеленский вышел на связь в прямом эфире во время выступления Порошенко на канале "1+1"
В США экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний по делу Манафорта
Первый израильский луноход разбился при посадке
Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа: «Это не моя тема»
Полторак рассказал, когда Украина снова направит корабли в Керченский пролив
В посольстве Эквадора рассказали о судьбе кота Ассанжа: «Мы не зоомагазин, животных не держим»
США по запросу НАТО временно разместят в Румынии свою систему ПРО THAAD
АвтоВАЗ объявил о намерении прекратить поставки машин в Европу
Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России
Белоруссия решила закрыть на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба»
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фура
Литва отозвала своего посла в России для консультаций
Цены на дизельное топливо к лету снизят на 4 процента
Тимошенко заявила, что не сдала анализы, как Порошенко, и поэтому ощущает дискомфорт
Федеральное правительство стимулирует рождаемость на Дальнем Востоке