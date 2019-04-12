Вучич: «Мы не вступим в блок НАТО»

СЕГОДНЯ 00:18 2019-04-12T00:27:24+03:00

По словам президента Сербии, его страна намерена строить добрые отношения со всеми, но будет готова к защите своей безопасности

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Президент Сербии Александар Вучич в очередной раз заявил, что его страна не станет вступать в Североатлантический альянс.

«Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было (бомбардировки Югославии в 1999 году). Это – агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не «военная операция» как говорилось раньше», - сказал сербский лидер, выступая на митинге в городе Нови-Сад.

«Мы будем строить добрые отношения со всеми, но мы будем готовы защитить свою страну и свою безопасность», - продолжил Вучич.

Участники митинга поддержали эти его слова овациями, передает ТАСС.

Президент Сербии также отметил, что страна сейчас успешно перевооружается: «У нас есть 14 МиГ-29, у нас новые вертолеты, а когда я стал министром обороны у нас был всего один самолет, который не мог взлететь».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сербский посол в России Славенко Терзич рассказал, что Сербия ради экономического развития намерена стать членом Евросоюза, но Белград будет придерживаться военного нейтралитета, поэтому исключает возможность вступления в какие-либо военные альянсы, в том числе и Североатлантический.

ИСТОЧНИК KP.RU