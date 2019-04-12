2019-04-12T00:41:25+03:00
Происшествия

В Варшаве неизвестный в маске зарезал прохожего

Полиция арестовала одного подозреваемого
Юлия ДИВЕЕВА
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Медики скорой помощи не смогли спасти жизнь пострадавшемуМедики скорой помощи не смогли спасти жизнь пострадавшемуФото: REUTERS
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В центральной районе Варшавы 11 апреля неизвестный мужчина напал на прохожего и нанес ему ножевые ранения. Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, но тот скончался.

Преступление было совершено около 18:50 на улице Собеского в южной части центрального района польской столицы. Жертва - сорокалетний мужчина, торговавший поблизости овощами. Нападавший скрылся, оставив на месте преступления сумку и нож.

Полиция попросила горожан быть внимательными и осторожными в общественных местах и начала поиски убийцы. Как сообщила Gazeta Wyborcza, правоохранители задержали одного подозреваемого. Мужчина ранен, его госпитализировали под надзором полиции.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в Нижегородской области 47-летний мужчина напал на почтальона, разносившего пенсии. 9 апреля 2019 года злоумышленник несколько раз ударил 36-летнюю женщину ножом и выхватил у потерпевшей сумку, в которой находилось около 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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