В Минпросвещения опровергли информацию о том, что в школы не будут пускать детей без прививок
Министерство просвещения не предлагало запретить детям без прививок посещать школы, детсады или какие-либо другие учебные заведения, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минпросвещения выступило с такой инициативой.
«Доступность образования для всех детей, проживающих на территории нашей страны, незыблема и сохранена», - подчеркнули в министерстве.
Ранее некоторые российские издания со ссылкой на письмо замглавы Минпросвещения Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья сообщили, что ведомств предложило не пускать непривитых школьников на занятия.
«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», - говорится в письме замминистра.
Однако, как объяснили ТАСС в пресс-службе министерства, «указанные в письме разъяснения – действующие нормативные рамки, призванные еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательный среды», никаких предложений вводить новые запреты в нем не было.
Уточняется, что временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений из-за отсутствия профилактических прививок могут только «в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий».
К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал, что из-за вспышки кори в Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации. Считается, что источником стал ребенок из семьи местных ортодоксальных иудеев, которого семья взяла с собой в Израиль, не сделав ему перед поездкой прививку от кори.
ИСТОЧНИК KP.RU