В Минпросвещения опровергли информацию о том, что в школы не будут пускать детей без прививок

СЕГОДНЯ 00:57 2019-04-12T00:57:43+03:00

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ведомство выступило с такой инициативой

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Министерство просвещения не предлагало запретить детям без прививок посещать школы, детсады или какие-либо другие учебные заведения, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минпросвещения выступило с такой инициативой.

«Доступность образования для всех детей, проживающих на территории нашей страны, незыблема и сохранена», - подчеркнули в министерстве.

Ранее некоторые российские издания со ссылкой на письмо замглавы Минпросвещения Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья сообщили, что ведомств предложило не пускать непривитых школьников на занятия.

«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», - говорится в письме замминистра.

Однако, как объяснили ТАСС в пресс-службе министерства, «указанные в письме разъяснения – действующие нормативные рамки, призванные еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательный среды», никаких предложений вводить новые запреты в нем не было.

Уточняется, что временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений из-за отсутствия профилактических прививок могут только «в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий».

К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал, что из-за вспышки кори в Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации. Считается, что источником стал ребенок из семьи местных ортодоксальных иудеев, которого семья взяла с собой в Израиль, не сделав ему перед поездкой прививку от кори.

ИСТОЧНИК KP.RU