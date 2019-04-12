В Госдуме предложили полностью запретить полиэтиленовые пакеты в России

СЕГОДНЯ 01:10 2019-04-12T01:10:53+03:00

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Ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов в России предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Свою инициативу он изложил в письме заместителю председателя правительства Алексею Гордееву.

"Считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу", - цитирует письмо Власова РИА Новости.

Он отметил, что пакеты увеличивают мусор - они долго разлагаются, и наносят при этом существенный вред окружающей среде. Депутат подчеркнул, что вопрос полиэтиленовых пакетов стал один из ключевых в проблеме защиты экологии. Власов указал, что во многих странах уже прибегли к таким жестким мерам и попросил правительство дать оценку его предложению.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад, в октябре 2017 года спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов попросил минпромторг проработать идею замены полиэтиленовых пакетов в магазинах на бумажные.

ИСТОЧНИК KP.RU