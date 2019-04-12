2019-04-12T02:00:48+03:00
Политика

Трамп сообщил, что может встретиться с Ким Чен Ыном третий раз

Президент США признался, что любит встречи с главой КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен ЫнПрезидент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Третья встреча президента США Дональда трампа и главы КНДР Киа Чен Ына возможна, но ей будут предшествовать длительные переговоры. Об этом сообщил хозяин Белого дома перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Третий саммит может состояться, но это должно произойти постепенно, это не быстрый процесс. Я никогда не говорил, что это будет быстро", - сказал Трамп.

По его словам, он уже обсуждал идею третьего саммита США КНДР с лидером Республики Корея. Президент США также признался, что любит саммиты и рад встречаться с Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

Трамп также выразил уверенность, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь замечательных результатов". Он признал, что воторой саммит с лидером КНДР в Ханое не принесла тех результатов, на которые рассчитывали США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 февраля президент США и северокорейский лидер провели двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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