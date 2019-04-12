2019-04-12T02:27:47+03:00
Общество

Умер лидер панк-группы "Соломенные еноты" Борис Усов

Борис Усов скончался в Москве 11 апреля
Юлия ДИВЕЕВА
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Борис УсовБорис УсовФото: СОЦСЕТИ
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В Москве умер фронтмен панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Белокуров ( Усов). Об этом сообщил журналист Максим Семеляк на своей странице в Facebook.

В паблике группы "ВКонакте" сообщается, что стена временно закрыта и попросили отнестись с пониманием. Причина и обстоятельства смерти музыканта не называются.

Московская андеграундная группа "Соломенные еноты" появилась в 1992 году. Основатели группы Борис Усов и Борис Гришин на тот момент выпускали самиздатовский журнал "Шумелаъ Мышь". В коллективе играли непрофессионалы.

В его составе успели поработать Арина Строганова, Александр Репьев, Юлия Теуникова и Борян Покидько. Ребята записали более двадцати альбомов, среди которых есть и концертные записи, а также квартирники. Группа распалась в 2007 году.

У Усова был езе один проект в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Он собрал группу "КоСоВо" ("Коты созвонились вовремя").

ИСТОЧНИК KP.RU

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