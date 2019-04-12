Умер лидер панк-группы "Соломенные еноты" Борис Усов
В Москве умер фронтмен панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Белокуров ( Усов). Об этом сообщил журналист Максим Семеляк на своей странице в Facebook.
В паблике группы "ВКонакте" сообщается, что стена временно закрыта и попросили отнестись с пониманием. Причина и обстоятельства смерти музыканта не называются.
Московская андеграундная группа "Соломенные еноты" появилась в 1992 году. Основатели группы Борис Усов и Борис Гришин на тот момент выпускали самиздатовский журнал "Шумелаъ Мышь". В коллективе играли непрофессионалы.
В его составе успели поработать Арина Строганова, Александр Репьев, Юлия Теуникова и Борян Покидько. Ребята записали более двадцати альбомов, среди которых есть и концертные записи, а также квартирники. Группа распалась в 2007 году.
У Усова был езе один проект в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Он собрал группу "КоСоВо" ("Коты созвонились вовремя").
ИСТОЧНИК KP.RU