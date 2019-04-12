В Москве загорелась квартира многоэтажки на улице Введенского
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Введенского произошел в Москве 11 апреля. По сообщению очевидцев, горела квартира на седьмом этаже 14-этажного здания.
Пожар на улице Веденского в Москве.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали соседние помещения -15 человек спустились по лестницам. Из квартиры на восьмом этаже вынесли двух человек, отравившихся угарным газом. Их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве, сообщение о возгорании по адресу: ул. Введенского, дом 31, корпус 1 поступило в дежурную часть в 17 часов 27 минут. В 18:00 пожарно-спасательные подразделения успешно ликвидировали огонь.
В результате квартира почти полностью сгорела - площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, рано утром в четверг пожар произошел на территории Храма Христа Спасителя в Москве. Возгорание началось в бытовках церкви. Рядом со зданием Храма поднялся столб дыма.
По данным МЧС, огонь охватил 12 бытовок на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарные бригады,прибывшие на место, оперативно ликвидировали огонь к 6:40 мск.
ИСТОЧНИК KP.RU